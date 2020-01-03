Премʼєр Чорногорії назвав «вандальським» напад футбольних вболівальників на посольство в Сербії

Голова уряду Чорногорії Душко Маркович назвав «нецивілізованим й вандальським» протест футбольних уболівальників біля будинку посольства Чорногорії у столиці Сербії Белграді й підпалення чорногорського прапора.

За його словами, приголомшливим є факт, що сербські органи не вжили заходів проти пікетувальників.

«Чорногорія ще раз опинилася перед спокусою захищати незалежність й свободу. Збережемо нашу Чорногорію, всупереч ненависті, якою її закидають ті самі дійові особи і вдома, і поза її кордонами», – заявив Маркович.

Белградські засоби масової інформації повідомляють, що 2 січня увечері вболівальники белградської команди «Црвена звезда» протестували проти ухвалення чорногорським парламентом закону про свободу віросповідання. У Белграді вважають, що цей закон спрямований проти Сербської православної церкви (СПЦ). Наприкінці минулого й на початку цього року ієрархи СПЦ організували протести в кількох містах Чорногорії й Сербії.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що розглядає можливість поїхати до Чорногорії на Різдво за юліянським календарем, щоб святкувати разом з вірянами СПЦ. Представник чорногорського уряду з цього приводу заявив, що уряд немає інфорамації про прибуття Вучича до Чорногорії.