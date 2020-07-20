Поліція порушила справу через напад на темношкірих іноземців у Києві

У Києві слідчі почали досудове розслідування нападу на іноземців на Подолі, який стався ввечері 19 липня.

«Вчора близько 22:00 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе. На адресу оперативний черговий негайно направив екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. На місці правоохоронці встановили, що троє студентів – громадян іншої держави, очікували на таксі та до них почали чіплятися молодики напідпитку. На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик», – мовиться у повідомленні поліції.

Двох учасників, які провокували конфлікт, затримали. Їм мають повідомити про підозру у скоєнні злочинів, за які передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що під час нападу один з правопорушників вдарив одного з іноземців кулаком у обличчя.

Як повідомляє «Київ Оперативний», під час конфлікту нападники кричали на іноземців та в нецензурній формі запитували «чорні, що ви тут робите?».