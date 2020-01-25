У Молдові повідомили про напад на її вертоліт із українським екіпажем в Афганістані

У Молдові повідомили про напад на вертоліт, який зареєстрований у цій країні і в екіпажі якого були громадяни України, в Афганістані.

Як повідомив Орган цивільної авіації Молдови, вертоліт «Мі-8» зазнав нападу в провінції Гельманд на півдні Афганістану. Легко потерпіли командир екіпажу і бортінженер родом із України, другий пілот із Молдови не потерпів.

Як мовиться в повідомленні, вертоліт здійснював гуманітарну місію і перевозив харчові продукти, на його борту були тільки згадані троє членів екіпажу. За останніми даними, в нього вистрелили з ручного реактивного гранатомета, коли він стояв на землі. Членів екіпажу підібрав інший вертоліт, на борту якого були громадяни Молдови. Поранених доставили до госпіталю для надання допомоги й опісля відпустили, їхнім життям ніщо не загрожує.

Як мовиться в повідомленні, Орган цивільної авіації стежить за перебігом розслідування і обіцяє повідомляти нову інформацію, якщо вона з’явиться.

Тим часом речниця молдовського Органу цивільної авіації Молдови Ірина Бодоліке подала значно відмінну версію інциденту. Як повідомила вона російському агентству «Інтерфакс», вертоліт, що належить одній із молдовських авіакомпаній, перевозив військових Афганської національної армії, був збитий бойовиками руху «Талібан» і зумів аварійно приземлитися, внаслідок чого, за попередніми даними, були поранені двоє українців-членів екіпажу і четверо афганських військових. Екіпаж і пасажирів підібрав другий молдовський вертоліт, що летів слідом.

При цьому вона додала, що у збитому вертольоті не було членів екіпажу-молдован.

Військові Афганістану, за повідомленнями, інформували про аварійну посаду в тій же місцевості військового вертольота «Мі-17». Версію про збиття вертольота ракетою під час приземлення і про чотирьох поранених афганців, як інформує агентство, повідомили також місцеві афганські засоби інформації, але в них ішлося про те, що й вертоліт був афганський. «Мі-17» є експортним позначенням радянського, а нині російського вертольота «Мі-8», їх мають афганські військові.