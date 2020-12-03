Напад у Львові на двох ветеранів бойових дій: трьом поліцейським повідомлено про підозру

Трьом поліцейським повідомлено про підозру у груповому хуліганстві в справі про побиття у Львові двох ветеранів бойових дій на Донбасі у листопаді, повідомила пре-служба Львівської обласної прокуратури.

«При процесуальному керівництві Львівської обласної прокуратури під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, повідомили про підозру трьом співробітникам Національної поліції», – йдеться повідомленні.

Повідомляється, що, за даними слідства, 16 листопада троє співробітників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей у нетверезому стані та в неробочий час під час конфлікту, що раптово виник, завдали тілесних ушкоджень двом чоловікам – ветеранам АТО.

Раніше територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові порушило через це кримінальне провадження. Відомі імена потерпілих ветеранів – це Андрій Мочурад і Віктор Баранник. Громадський активіст, волонтер Андрій Мочурад у 2014−2015 роках служив добровольцем у батальйоні «Айдар», а Віктор Баранник у 2015-2016 був добровольцем «Правого сектора», а потім перейшов на службу у 8-й окремий полк спеціального призначення.