У Краматорську напали на журналіста 

У Краматорську Донецької області побили журналіста під час виконання службових обов’язків – він знімав, як під час дощу в міському парку укладали асфальт. Про це Радіо Свобода розповів сам постраждалий журналіст, фрілансер Андрій Романенко.



Увечері 9 грудня журналіст побачив, як будівельна бригада, попри сильний дощ і сніг, ремонтує одну зі стежок в парку імені Пушкіна – працівники укладали новий асфальт. За словами Романенка, він вирішив зафіксувати неефективне використання коштів платників податків.

«Будівельники мене впізнали, ми трохи поспілкувалися, я почав знімати. Але якийсь чоловік, напевне, бригадир, підійшов і спитав, що я знімаю. Я відповів, що знімаю, як витрачаються бюджетні гроші. Він мені почав розповідати, що не можна знімати ані людей, ані техніку, але я відповів, що я журналіст і маю на це право, оскільки йдеться про бюджет», – розповів Романенко. Після цього бригадир напав на нього, вдарив по обличчю, відібрав телефон і змусив силою видалити відео, що зняв журналіст.



Одразу після нападу Романенко подав заяву в поліцію про перешкоджання журналістській діяльності. Замовником будівельних робіт на реконструкцію парку виступає управління капітального будівництва міської ради Краматорська, говорить він. В міській раді від коментарів поки відмовилися, але пообіцяли надати їх згодом.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста, підтвердила Радіо Свобода прес-офіцер краматорського відділу ГУНП в Донецькій області Валерія Осипець. Наразі особа нападника правоохоронцям не відома.

«Події кваліфікували за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюється точне місце злочину, після цього буде з’ясовано, хто проводив будівельні роботи», – повідомила Осипець. За словами прес-офіцера, на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як наголосив голова Національного союзу журналістів Сергій Томіленко, у профспілці стурбовані високим рівнем агресії щодо журналістів і в Києві, і в регіонах.

«Зупинити атаки на журналістів можуть прецеденти належного реагування: ми розраховуємо на оперативне розслідування місцевою поліцією факту грубого перешкоджання Андрію Романенку, водночас, НСЖУ звернеться також до міської влади Краматорська з пропозицією провести службове розслідування інциденту та публічно засудити агресивну поведінку комунальників», – заявив Томіленко.

Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом або арештом до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.