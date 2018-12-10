Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Грудень 2018, Київ 14:31
Новини | Події

У Краматорську напали на журналіста 

Журналіст Андрій Романенко знімав, як під час дощу в міському парку укладали асфальт

Дивитись коментарі

У Краматорську Донецької області побили журналіста під час виконання службових обов’язків – він знімав, як під час дощу в міському парку укладали асфальт. Про це Радіо Свобода розповів сам постраждалий журналіст, фрілансер Андрій Романенко.


Увечері 9 грудня журналіст побачив, як будівельна бригада, попри сильний дощ і сніг, ремонтує одну зі стежок в парку імені Пушкіна – працівники укладали новий асфальт. За словами Романенка, він вирішив зафіксувати неефективне використання коштів платників податків.
«Будівельники мене впізнали, ми трохи поспілкувалися, я почав знімати. Але якийсь чоловік, напевне, бригадир, підійшов і спитав, що я знімаю. Я відповів, що знімаю, як витрачаються бюджетні гроші. Він мені почав розповідати, що не можна знімати ані людей, ані техніку, але я відповів, що я журналіст і маю на це право, оскільки йдеться про бюджет», – розповів Романенко. Після цього бригадир напав на нього, вдарив по обличчю, відібрав телефон і змусив силою видалити відео, що зняв журналіст.


Одразу після нападу Романенко подав заяву в поліцію про перешкоджання журналістській діяльності. Замовником будівельних робіт на реконструкцію парку виступає управління капітального будівництва міської ради Краматорська, говорить він. В міській раді від коментарів поки відмовилися, але пообіцяли надати їх згодом.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста, підтвердила Радіо Свобода прес-офіцер краматорського відділу ГУНП в Донецькій області Валерія Осипець. Наразі особа нападника правоохоронцям не відома.

«Події кваліфікували за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюється точне місце злочину, після цього буде з’ясовано, хто проводив будівельні роботи», – повідомила Осипець. За словами прес-офіцера, на місце виїхала слідчо-оперативна група.
Як наголосив голова Національного союзу журналістів Сергій Томіленко, у профспілці стурбовані високим рівнем агресії щодо журналістів і в Києві, і в регіонах.

«Зупинити атаки на журналістів можуть прецеденти належного реагування: ми розраховуємо на оперативне розслідування місцевою поліцією факту грубого перешкоджання Андрію Романенку, водночас, НСЖУ звернеться також до міської влади Краматорська з пропозицією провести службове розслідування інциденту та публічно засудити агресивну поведінку комунальників», – заявив Томіленко.

Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом або арештом до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG