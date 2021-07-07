В Амстердамі скоєно замах на відомого журналіста

В Амстердамі стався замах на відомого журналіста Пітера де Вріса, який спеціалізується на темі організованої злочинності. Його госпіталізували з важкими вогнепальними пораненнями, повідомляє телекомпанія NOS.

Свідки чули п’ять пострілів, один з яких, як стверджується, був зроблений в голову. Інцидент стався невдовзі після участі де Вріса в телепередачі. Поліція затримала трьох підозрюваних, у тому числі ймовірного стрілка.

Глава уряду Марк Рютте провів спеціальну пресконференцію з цього приводу. Він назвав вільну журналістику життєво важливою для країни і висловив співчуття близьким пораненого. Міністр юстиції Нідерландів Ферден Грапперхаус заявив, що де Вріс – «гідний захоплення борець з несправедливістю». Король Нідерландів Віллем-Олександр виступив з нечастим публічним коментарем, охарактеризувавши подію як «атаку на основи держави».

64-річний Пітер де Вріс – автор численних публікацій про кримінальні угруповання. Він виступав в якості радника свідків у судах. Журналісту неодноразово надходили погрози, через які уряд раніше виділяв йому охорону.

У 2013 році громадянин Нідерландів Віллем Холлеедер був засуджений за погрози на адресу де Вріса. У 2019 його засудили до довічного позбавлення волі за співучасть у п’яти вбивствах.