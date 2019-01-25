Поліція розслідує напад на журналістів у Києві

Поліція Києва повідомляє, що відкрила кримінальне провадження у справі про напад на журналістів, який стався ввечері 24 січня в Голосіївському районі столиці України.

«Ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Промислова у Голосіївському районі група невідомих на кількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили сокирою їхню машину, застосували аерозольні балончики, побили журналіста і забрали сумку з грішми та речами. Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що провели перевірку семи осіб, які назвалися охоронцями. Про затримання не повідомляють.

За словами координатора громадської організації «Стоп корупції» Романа Бочкали, напали на знімальну групу «Стоп корупції». «Журналісти разом з двома правозахисниками прибули на точку, де грабують пісок. Там їх зустріли озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами», – написав Бочкала у Facebook.

Стаття, за якою відкрита справа, передбачає від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.