Напад на журналістку у Дніпрі: підприємець отримав рік в’язниці, але уникне покарання

Суд у Дніпрі визнав підприємця з Марганця винним у перешкоджанні професійній діяльності журналістки видання «СтопКор» Лілії Ткачук і засудив його до року позбавлення волі. Таке рішення 4 грудня ухвалив Дніпровський апеляційний суд, підтвердила Радіо Свобода Лілія Ткачук.

Однак через те, що термін давності справи сплив, нападник не відбуватиме покарання.

Раніше Марганецький міськсуд визнав підприємця не винуватим і виправдав за відсутністю в його діях складу злочину. Після цього прокуратура Дніпропетровської області та журналістка подали апеляційну скаргу.

«Судовий процес тривав понад три роки. Спочатку ми програли першу інстанцію і апеляцію. Касація повернула на розгляд апеляції і от сьогодні ми, врешті-решт, виграли апеляційну інстанцію», – зазначила Лілія Ткачук.

У травні 2016 року поліція порушила кримінальне провадження через напад на журналістку «СтопКору» у Марганці на Дніпропетровщині.