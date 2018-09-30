Невідомі напали на громадську приймальню Білецького в Києві – заява

Громадська приймальня народного депутата та голови партії «Національний корпус» Андрія Білецького у Києві зазнала нападу – про це йдеться в заяві прес-служби організації.

Згідно з нею, напад стався в ніч на 30 вересня в Оболонському районі столиці.

«Невідомі близько другої години ночі залили фарбою вікно офісу та закинули всередину приміщення молоток, який розбив вікно. Окрім цього, біля місця злочину було знайдено піротехніку, яку, ймовірно, молодики намагались використовувати для підпалу приміщення», – повідомляють у приймальні народного депутата.

Представники громадської приймальні Білецького вважають інцидент «помстою за активну діяльність Національного корпусу».

В поліції Києва Радіо Свобода підтвердили, що зареєстрували повідомлення про цей випадок і проводять оперативно-розшукові дії у справі за статтею «хуліганство».

Андрій Білецький, колишній командир добровольчого батальйону «Азов» і позафракційний депутат Верховної Ради, заснував партію «Національний корпус» у жовтні 2016 року.