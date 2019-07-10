На Троєщині напали на народного депутата – поліція

У Києві на вулиці Данькевича під час зустрічі народного депутата з виборцями йому в обличчя розпилили сльозогінний газ. Про це повідомляє столична поліція.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що біля парку «Молодіжний» на народного депутата здійснено напад. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що під час зібрання з місцевими мешканцями до народного обранця підбіг невідомий та розпилив в обличчя аерозольний засіб. Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала», – мовиться у повідомленні.

В поліції зазначили, що затриманий – 44 річний місцевий мешканець.

За фактом нападу розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

У поліції не назвали їмені народного депутата.

Як пише «Цензор.нет», єдиний народний депутат, який балатується у 213-му окрузі, саме до нього входить вулиця Данькевича, – це Борислав Береза. Депутат підтвердив інформацію про напад виданню «Ліга».

На сторінці політика в Facebook зранку були опубліковані фото зі зустрічі з виборцями, однак жодної інформації про напад немає.