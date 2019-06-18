Майже 10 мільярдів до 2050 року – ООН оприлюднила прогноз щодо населення Землі

До 2050 року на Землі житиме приблизно 9 мільярдів 700 мільйонів людей, проте темпи зростання населення значно знизяться, багато держав матимуть проблему старіння населення. Індія обжене за чисельністю населення Китай і стане найбільш населеною країною в світі. Про це йдеться в новій доповіді ООН щодо населення планети.

Спираючись на дані доповіді ООН, Дослідницький центр Pew робить висновок, що до початку ХХІІ століття зростання населення практично припиниться. Різке зниження темпів зростання відбудеться в період із 2050 до 2100 років, коли загальний приріст населення на планеті складе, за прогнозами, всього лише 1 мільярд 300 мільйонів людей.

У звіті ООН говориться, що населення Індії перевищить чисельність населення Китаю до 2027 року, а чисельність населення Африки на південь від Сахари подвоїться. Найбільший ріст населення прогнозується в дев’яти країнах – Індії, Нігерії та Пакистані, за якими йдуть Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет і США.

Проте, вказується в звіті ООН, зростання в цих країнах відбуватиметься на тлі уповільнення глобального рівня народжуваності. У 1990 році на одну матір припадало в середньому 3,2 дитини. До 2019 року цей показник знизився до 2,5, а до 2050 року прогнозується подальше зниження до 2,2 дитини.

До 2050 року кожна шоста людина на Землі буде старшою за 65 років. Для порівняння, в 2018 році старшою за 65 років була всього одна з 11. До 2050 року чверть населення Європи і Північної Америки буде віком понад 65 років. Очікується, що це призведе до значного підвищення державних витрат на соціальне забезпечення, пенсії та охорону здоров’я.