Виявлений на Сулавесі наскельний малюнок є найдавнішим твором мистецтва – вчені

Наскельний малюнок у печері на індонезійському острові Сулавесі, на якому зображена сцена полювання, виявився найстарішим у світі твором образотворчого мистецтва, віком близько 44 тисяч років, і найдавнішим зразком сторітелінгу (з англійської перекладається як «розповідання історій»), свідчить дослідження австралійських вчених.

Виявлений два роки тому малюнок шириною в 4,5 метра зображає полювання напівлюдей зі списами і мотузками на диких тварин, йдеться в дослідженні, опублікованому 11 грудня у виданні Nature.

Команда австралійського університету Гріффіта встановила, що малюнок у вапняковій печері датується періодом Верхнього Палеоліту. Дослідження проводилося спільно з Національним науково-дослідним центром з археології Індонезії та вченими з відділу культурної спадщини Макасара, столиці провінції Південне Сулавесі.

На малюнку тварини виглядають як дикі свині і невеликі буйволи, а мисливці зображені в червоно-коричневих кольорах із людськими тілами і голова тварин, зокрема, птахів і рептилій.

«Ми не знаємо, що це означає, але, мабуть, йдеться про полювання, і, здається, може мати міфологічні конотації», – сказав археолог із університету Гріффіта Адам Брумм.

Раніше у печері на індонезійському острові Борнео виявили зображення тварини, якому щонайменше 40 тисяч років, а в 2014-му – вчені виявили малюнок на Сулавесі, якому 35 тисяч років, пише агентство AFP.

За даними науковців, лише на Сулавесі є щонайменше 242 печери зі стародавніми зображеннями і щороку відкриваються нові місця.