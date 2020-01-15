В Офісі генпрокурора повідомили про майже 300 проваджень через насильство над дітьми з початку року

З початку року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«В Офісі генерального прокурора розпочав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству. Новий підрозділ займатиметься захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, у всіх 259-ти випадках загибелі дітей були кваліфіковані як умисне вбивство, процесуальне керівництво здійснюється ювенальними прокурорами.

За перше півріччя 2019 року (із січня по червень) понад 23 тисячі людей звернулися на національні «гарячі» лінії «Ла Страда – Україна» щодо домашнього насильства.

