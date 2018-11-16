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17 Листопад 2018, Київ 00:55
Новини | Суспільство

Ліга націй: Україна розгромно поступилася Словаччині

Незважаючи на поразку, українці фінішували першими у своїй групі

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Збірна Україна з футболу програла перший матч у 2018 році, розгромно поступившись команді Словаччини у Лізі націй УЄФА.

Українці програли з рахунком 1:4, пропустивши по два м’ячі у кожному таймі. Єдиний гол за збірну забив Євген Коноплянка.

Національна команда достроково, за тур до завершення міні-турніру забезпечила собі перше місце в групі 1 ліги В, що гарантує підвищення в класі.

Наразі в активі «синьо-жовтих» 9 очок, чехи і словаки мають по три бали. Для українців зустріч у Трнаві стала останньою, а словаки ще зіграють у Чехії 19 листопада.

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