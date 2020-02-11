Міністри країн НАТО обговорять, як реагувати на російські ракетні системи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн альянсу проведуть 12 лютого у Брюсселі зустріч для оцінки викликів, спричинених російськими ракетними системами.

Темою дводенних дискусій стане ситуація після припинення дії договору про ядерні ракети середньої дальності, який забороняв Росії та США розміщувати ядерну зброю близького і середнього радіусу дії.

Ракета 9M729, також відома як SSC-8, «є лише однією зі складних проблем», відзначив Столтенберг. «Ми обговорюємо нашу відповідь на весь спектр російських ракетних систем, звичайних та ядерних, які зараз розгорнуті або перебувають на стадії розробки», – відзначив генеральний секретар НАТО.

Вашингтон вийшов із договору після того, як упродовж років звинувачував Москву, що вона розробила та розмістила наземну крилату ракету з порушенням обмежень угоди. Цей крок, на який Москва також відповіла виходом із договору, викликав занепокоєння новою гонкою озброєнь між провідними ядерними державами світу.