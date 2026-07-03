У НАТО з’явився новий формат – «Бергенська група» – для підготовки до скорочення ролі США в Європі

Європейські союзники по НАТО разом зі США створюють новий формат консультацій щодо поступового перерозподілу оборонного навантаження всередині альянсу. Неформальну групу, яку в дипломатичних колах уже почали називати «Бергенською», вперше зібрали минулого місяця у норвезькому місті Берген. Деталі нового формату Радіо Свобода розповів дипломат НАТО, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

До зустрічі, яку скликав заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, долучилися представники Норвегії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Нідерландів та США.

Були присутні також Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та представники Міжнародного секретаріату Альянсу.

За словами дипломата, головною темою стало те, як може виглядати поступове скорочення прямої американської військової присутності в Європі та які саме спроможності європейські союзники повинні взяти на себе.

За його словами, Вашингтон запевнив союзників, що процес відбуватиметься скоординовано та не створить прогалин у системі стримування й оборони НАТО.

У дипломатичних колах визнають, що Сполучені Штати дедалі більше концентруватимуться на глобальному суперництві з Китаєм, а тому очікують від європейських союзників більшої відповідальності за власну безпеку.

«Дивлячись на глобальну ситуацію, цілком зрозуміло, що американцям доведеться здійснити певне глобальне перебалансування. Не дивно, що це означатиме зменшення їхніх прямих зобов'язань щодо безпеки Європи, а ми повинні будемо активізуватися», – сказав дипломат.

Саме це, за його словами, і стало причиною створення нового формату консультацій.

У НАТО підкреслюють, що поки не йдеться про різке скорочення американської присутності на континенті, попри заяви про можливе виведення окремих підрозділів або перегляд дислокації військ у Європі.

«Іноді це може виглядати драматично через спосіб оголошення рішень, але фактичні зміни зовсім не є драматичними», – зазначив дипломат.

Водночас він визнав, що доступ Європи до частини американських військових спроможностей у майбутньому стане складнішим, а тому європейські країни повинні прискорити переозброєння та збільшення оборонних витрат.

Про зустріч у Бергені раніше повідомив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі.

Він назвав переговори «надзвичайно продуктивними» та заявив, що учасники «разом наполегливо працюють над майбутнім НАТО 3.0».

Ексречниця НАТО Оана Лунгеску також заявила, що створення «кластерів спроможностей» між європейськими союзниками має стати одним із ключових елементів нового розподілу відповідальності всередині альянсу та дозволить зробити концепцію «НАТО 3.0» реальністю. За словами співрозмовника Радіо Свобода, у майбутньому можуть відбутися нові зустрічі у схожому форматі, однак остаточний склад учасників і механізми роботи групи поки що не визначені.