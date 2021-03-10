В Одеський морський порт зайшли 4 кораблі НАТО – Міноборони

В акваторію Одеського морського порту сьогодні зайшли чотири кораблі другої постійної протимінної групи НАТО, повідомляє сайт Міністерства оборони.

«Усі вони пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морвокзалу. До складу корабельної групи входять флагман – корабель забезпечення S. MEHMET PASA ВМС Турецької Республіки, а також протимінні кораблі AYVALIK ВМС Турецької Республіки, TAJO Кородівських ВМС Іспанії, LUPU DINESCU МС Румунії», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, у кораблів НАТО заплановані спільні з ВМС ЗСУ тренування в акваторії Чорного моря.

Повідомляється, що відвідини закордонних військових кораблів через протиепідемічні заходи не передбачені.

Друга постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування альянсу, яка складається з командного судна і не більше ніж 7-8 мінних тральщиків. Мета групи – пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.