ЗМІ: країни НАТО узгодили плани на випадок нападу Росії

Країни НАТО у понеділок – за день до офіційного початку саміту Альянсу у Вільнюсі – узгодили плани регіональної оборони на випадок гіпотетичного нападу Росії. Про це повідомляють Reuters та DPA з посиланням на джерела.



У планах, які ще мають бути затверджені на саміті НАТО у Вільнюсі, докладно описується, як слід захищати критично важливі території блоку засобами стримування і обороняти їх у надзвичайних ситуаціях. У ньому визначається також, які військові можливості необхідні. Крім сухопутних, повітряних та військово-морських сил, сюди включені також кібернетичні та космічні сили, повідомляє DPA.

Країни НАТО також планують збільшити військові бюджети, нарощувати озброєння.



На думку керівництва НАТО, кожна країна-учасниця має збільшити свій військовий бюджет щонайменше до 2% ВВП. Як зазначають в організації, виконання цього плану може тривати кілька років.



Подібні плани узгоджені вперше після закінчення холодної війни між СРСР та Заходом.



Після російського вторгнення в Україну НАТО визначило Росію як «головну загрозу безпеці» у своїй стратегічній концепції.



У зв’язку з цим на минулорічному саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення зміцнити східний фланг НАТО, збільшивши контингент у країнах Центральної Європи. Розміщені там батальйонні бойові групи пропонувалося замінити більшими військовими підрозділами – бригадами. Паралельно з 40 до 300 тисяч планувалося збільшити сили швидкого реагування НАТО. Вони складаються з наземних, повітряних та морських частин і призначені для направлення за лічені дні з місця постійної дислокації в район конфлікту.