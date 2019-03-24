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24 Березень 2019, Київ 19:24
Новини | Міжнародні

НАТО побудує в Польщі склади для зброї і бронетехніки США

Американський танк «Абрамс» на навчаннях у Польщі

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У НАТО підтвердили плани зі створення в Польщі складів для розміщення американської бронетехніки, зброї і боєприпасів, кількість яких буде достатньо для озброєння цілої бригади.

Представник Північноатлантичного альянсу підтвердив повідомлення газети Wall Street Journal про плани з будівництва складів на авіабазі в польському Повідзі, що на заході від Варшави.

Будівництво об’єктів обійдеться приблизно в 260 мільйонів доларів. Будівельні роботи почнуться в кінці 2019 року і займуть близько двох років. Рішення ухвалили для посилення присутності НАТО на східному фланзі у відповідь на анексію Росією українського Криму та збройне протистояння на Донбасі, зазначає агентство AFP.

Польський уряд домагається розміщення на території країни постійної американської військової бази. Президент Польщі запропонував назвати її «Форт Трамп», за її розміщення Варшава готова платити 2 мільярди доларів щорічно. У США обговорюють цю ідею. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, будівництво складів повинно «підкреслити той факт, що присутність США в Польщі зросла».

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