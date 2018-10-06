Голова НАТО прибув до Сербії з триденним візитом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прибув до Сербії з триденним візитом.

Міністр оборони Сербії Александар Вулін привітав очільника Північноатлантичного альянсу в аеропорту Белграда 6 жовтня.

Під час свого візиту Столтенберґ зустрінеться з президентом Сербії Александаром Вучічем та прем’єром Аною Брнабич.

Столтенберґ та Вучіч відвідають церемонію відкриття навчань цивільних служб із надзвичайних ситуацій SRBIJA 2018, які були організовані НАТО та сербським Міністерством внутрішніх справ.

Перед поїздкою Столтенберґ заявляв, що переговори між Сербією та Косово за посередництва Європейського союзу є важливими для миру та безпеки в регіоні. Мова йде про започатковані у 2013 році перемовини між Белградом та Прістіною для досягнення домовленостей щодо врегулювання розбіжностей, які існують між країнами. Втім прогрес у переговорах незначний.

Напруження у відносинах між державами існує з 2008 року, коли Косово, колишня провінція Сербії, проголосило незалежність. Це рішення визнають понад 100 країн світу.