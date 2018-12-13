НАТО до кінця року надасть Україні обладнання для безпеки зв’язку – Столтенберґ

Альянс НАТО зобов’язався до кінця 2018 року надати українським Збройним силам обладнання для безпеки зв’язку, заявив керівник Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ.

«НАТО до кінця цього року надасть Україні обладнання для надійних та захищених систем комунікацій», – повідомив Столтенберґ під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком 13 грудня.

Генеральний секретар НАТО зауважив, що вже близько 40 мільйонів євро в рамках трастових фондів отримує Україна від Північноатлантичного альянсу. «Ми також підтримуємо Україну в поліпшенні системи командування, контролю та комунікацій, морського флоту, логістики, кібербезпеки, а також медичної реабілітації», – повідомив генсек НАТО.

Порошенко, вітаючи зусилля альянсу в допомозі Україні на тлі російської агресії, зазначив, що саме в Україні наразі вирішується подальша стабільність на євроатлантичному просторі. «В Україні наразі вирішується майбутнє євроатлантичної стабільності. Тож, інвестуючи в допомогу Україні – це інвестиції у безпеку вільного світу», – заявив президент у штаб-квартирі НАТО.

У програмі перебування президента України в Брюсселі є низка зустрічей з керівництвом ЄС та НАТО, а також лідерами держав-членів ЄС з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв’язку з російською агресією на Донбасі.