НАТО й надалі допомагатиме українцям боротися із кібератаками – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс обіцяє допомогу в обороні українського кібернетичного простору, зокрема, на тлі виборів, які очікуються наступного року. Як заявив у Брюсселі протягом засідання міністрів оборони НАТО генеральний секретар блоку Єнс Столтенберґ, у цьому він запевнив президента України Петра Порошенка під час зустрічі на липневому саміті НАТО.

«Ми вже надаємо Україні допомогу у зміцненні її кібернетичної оборони та кібернетичних потужностей. Зокрема, через трастовий фонд для кібернетичного захисту. Надаючи ці фонди та підтримку, ми також допомагаємо їм захищати свої мережі та інфраструктури. І ми продовжуватимемо цю підтримку: я обіцяв президентові Порошенку, коли він був на саміті НАТО, що країни-союзниці продовжуватимуть надавати допомогу, зокрема, через трастові фонди», – заявив керівник НАТО.

Для прикладу Єнс Столтенберґ навів створення в Україні оперативного Центру раннього виявлення та реагування на кіберінциденти, який створюється за сприяння НАТО й, як раніше запевняли в Києві, співпрацюватиме з аналогічними центрами країн альянсу.

«НАТО наразі допомагає Україні в організації Центру реагування на кібернетичні інциденти. Це буде одним із шляхів сприяння Україні в подоланні інцидентів, спроб втручання або підриву її мереж», – пояснив генеральний секретар Північноатлантичного союзу.

У лютому 2018 року року в Києві відкрили Центр реагування на кіберзагрози (Cyber Threat Response Centre). Він працює при Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації та буде співпрацювати з аналогічними центрами інших країн – у першу чергу членів НАТО.