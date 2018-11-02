Речниця Держдепартаменту може стати новим послом США в ООН

Президент США Дональд Трамп запропонував речниці Держдепартаменту Гізер Науерт стати послом країни в ООН. Про це Трамп розповів журналістами під час свого виступу в Білому домі, повідомляє Reuters.

Телеканал Fox News із посиланням на джерело повідомляє, що Трамп і Науерт зустрічалися в Білому домі 29 жовтня. Однак поки невідомо, чи прийняла речниця Держдепартаменту пропозицію президента.

Гізер Науерт стала офіційним представником Держдепартаменту навесні 2017 року. До цього вона працювала на телеканалі Fox News.

У жовтні постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі оголосила про намір до кінця цього року залишити посаду. Вона заявила, що підтримуватиме президента на новій роботі поза нинішньою адміністрацією США.