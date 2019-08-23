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23 Серпень 2019, Київ 10:29
Новини | Міжнародні

У Росії вийшов на свободу опозиціонер Олексій Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний на акції опозиції в Москві, 20 липня 2019 року

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Російський опозиційний політик Олексій Навальний вранці 23 серпня вийшов на свободу після відбуття адміністративного арешту, повідомила його речниця Кіра Ярмиш. Біля спецприймальника перебувала машина для перевезення в’язнів, але, як зазначила Ярмиш, поліцейські не стали затримувати Навального.

На виході з місця тримання Навальний подякував усім людям, які підтримували його, а також тих, хто «мав сміливість» виходити на акції протесту.

«Ми бачимо фінальний ступінь деградації цього режиму, якому вже не досить брехні і фальсифікації, їм потрібно заарештувати десятки, побити сотні людей і громити організації на кшталт ФБК («Фонд боротьби з корупцією», засновником якого є Навальний – ред.). Але це показує, що ніякої підтримки у них немає, вони це відчувають і вони цього бояться», – сказав Навальний.

Опозиціонер провів під арештом 30 діб за заклики вийти на акцію за вільні вибори, яка пройшла в Москві 27 липня.

28 липня, коли Олексій Навальний перебував під арештом, його госпіталізували з діагнозом «гостра алергічна реакція». На думку лікаря політика, це сталося через «шкідливу дію невизначених хімічних речовин». Навального виписали з лікарні через день.

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