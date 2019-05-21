Росія: поліція затримала соратника Навального

Колишній керівник передвиборного штабу російського опозиційного політика Олексія Навального, менеджер проектів «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Леонід Волков був затриманий 21 травня в Москві.

Сам Волков у мережі Twitter повідомив, що їхав на таксі в офіс ФБК, коли автомобіль зупинили поліцейські і, за словами Волкова, «почали ставити дивні запитання». Після цього його затримали і відвезли до райвідділку. Там на Волкова склали протокол за повторне порушення правил проведення публічного заходу через акцію проти підвищення пенсійного віку 9 вересня 2018 року.

Перед президентськими виборами в 2018 році Волков очолював передвиборний штаб опозиційного політика. Упродовж останніх місяців він жив за кордоном.

9 вересня 2018 року в Росії відбулася акція проти підвищення пенсійного віку, організована прихильниками Олексія Навального. По всій країні було затримано понад 1000 людей.