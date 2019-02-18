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18 Лютий 2019, Київ 10:25
Новини | Міжнародні

Російська «Новая газета» заявляє про затримання журналістки і правозахисниці в Нідерландах

Кореспондентка російської «Новой газеты» Олена Мілашина

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В аеропорту столиці Нідерландів Амстердамі поліція затримала кореспондентку російської «Новой газеты» Олену Мілашину та співробітницю правозахисного центра «Меморіал» Мілану Бахаєву, повідомила «Новая газета» на своєму сайті.

Видання вказує, що жінки прилетіли до Амстердама на зустріч із правозахисниками, які досліджують проблему сирійських біженців.

Мілашиній та Бахаєвій не висунули конкретних претензій. Вони перебувають у відділі поліції в аеропорту Амстердама. У журналістки вилучили телефон.

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