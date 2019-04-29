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29 Квітень 2019, Київ 11:03
Новини | Міжнародні

Американські військові кораблі пройшли через Тайванську протоку

Американський корабель USS Antietam (CG 54) у Південній Кореї, 23 жовтня 2018 року

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Два американські військові кораблі 28 квітня пройшли через Тайванську протоку.

«Прохід кораблів через Тайванську протоку демонструє американську зацікавленість у вільній та відкритій Індо-Тихоокеанській області», – заявив речник сьомого флоту Військово-морського флоту США Клей Досс.

Китай наразі не коментував інцидент. Пекін впродовж років намагається ізолювати тайванський острів.

США не мають офіційних відносин із Тайванем, однак Вашингтон є головним джерелом зброї для острівної країни.

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