Найбільший прапор України приспускають через вітер – КМДА

Встановлений на київських пагорбах найбільший прапор в Україні приспускають через вітер, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації В’ячеслав Непоп.

«Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили», – сказав Непоп.

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, полотно на флагштоці підіймуть після 18:00 8 березня.

Споруда флагштоку є найбільшою в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.