Найдовший у світі авіарейс стартує 11 жовтня з Сінгапуру

Літак авіакомпанії Singapore Airlines 11 жовтня починає найдовший у світі безпересадковий комерційний політ сполученням Сінгапур – Нью-Йорк.

Як повідомляє авіакомпанія, відстань у понад 15 тисяч кілометрів літак подолає за менш ніж 19 годин.

Для перельоту використають літак Airbus A350-900 ULR, в якому є 67 місць бізнес-класу і 94 місця преміум-економу. Економ-класу в літаку немає.

Singapore Airlines повідомляє, що рейс запускають через попит від клієнтів на безпересадковий політ для скорочення часу поїздок.

Компанія вже здійснювала схожий рейс в 2004 році, але у 2013-му скасувала його через надто високу ціну.

Тим часом, авіакомпанія Qatar Airways здійснює 17,5-годинний переліт між Дохою й Оклендом, Нова Зеландія.