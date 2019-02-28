Найєм і Заліщук заявили про вихід із фракції «БПП»

Народні депутати України Мустафа Найєм і Світлана Заліщук заявляють, що подали заяву про вихід зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Найєм повідомив про це на своєму Telegram-каналі.

«Подав заяву про вихід із фракції «БПП». Це – формальність. Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад», – написав він і додав копію заяви.

Заліщук виклала копію заяви у Twitter. «Написала заяву про вихід із «БПП». Не вважаю, що мандат – це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикорупційний суд. Але далі нема можливості мати жодної прив’язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат – це за межею», – написала вона.

Найєм і Заліщук були обрані народними депутатами за багатомандатним округом на парламентських виборах у 2014 році.