Під час анексії Криму Генштаб ЗСУ планував взяти під контроль важливі об’єкти на півострові –  генерал Назаров

На початку березня 2014 року, під час анексії Криму Росією, Генштаб Збройних сил України планував взяти під контроль важливі критичні об’єкти на півострові, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України, який був у складі військової делегації до Криму, генерал Віктор Назаров.

«Планувалося взяти під контроль важливі критичні об’єкти військової інфраструктури на території півострова. І всі важливі аеродроми, аеродром Росії в Новогвардійському, місця дислокації наших військ, перешийки. І боєготовних частин було більш ніж достатньо для того, щоб не тільки чинити опір, але і застосовувати його», – сказав Назаров.

У результаті, Генштаб затвердив план підготовки сил, розповів генерал.

«Перший ешелон – це були високомобільні десантні війська. Вони мали з декількох аеродромів – Дніпро, Львів, Озерне, завантажитися на Іл-76 і АН-26. Вертольотам було поставлено завдання доставити командування сухопутних військ. Підрозділи повинні були прибути на аеродроми, наближені до Криму: Кульбакіно Миколаївської області, Мелітополь, Херсон. І вже звідти мали перекидатися на територію Криму, на аеродроми Саки, Бельбек, Кіровськ, Джанкой. І другий ешелон – сухопутний – мав рухатися по перешийку, брати їх під контроль», – зазначив Назаров, додавши, що згодом начальник Генштабу ЗСУ Михайло Куцин скасував свій наказ.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.