119 політичних партій України не подали звітів за 2020 рік – НАЗК

У Національному агенстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що із понад 360 політичних партій, зареєстрованих в Україні, – 119 досі не подали звіти за поточний рік.

«Тільки 242 подали звіти за цей рік... У 2019 році свої звіти подали 275 партій. Таким чином, 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік», – йдеться в повідомленні відомства.

У НАЗК вказують, що кінцева дата подання звіту за поточний рік – 9 лютого 2021 року.

«НАЗК уже перевірило 406 звітів політичних партій, поданих за цей рік, що становить майже 80% від загальної кількості поданих звітів. НАЗК закликає партії не очікувати останньої дати подання звіту», – йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства юстиції, в Україні зареєстровано 361 політичну партію, 12 з яких було створено цього року.