НАЗК склало протокол стосовно судді Верховного суду України

Національне агентство України з питань запобігання корупції направила до суду протокол стосовно судді Верховного суду Олександра Потильчака за результатами перевірки його декларації за 2015 рік.

У НАЗК вважають, що Потильчак подав завідомо недостовірні відомості у розділах декларації про об’єкти нерухомості, корпоративні права та доходи на загальну суму 303 400 гривень.

Наразі Потильчак вже не працює у Верховному суді. Він поки відповідав на звинувачення.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.