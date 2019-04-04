НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках

Національний банк України надав можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України, повідомляє сайт регулятора.

Право відкривати рахунки в українських фінансових установах і здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам-нерезидентам України передбачають закони «Про валюту та валютні операції» і «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

«Спрощення в порядку відкриття рахунків клієнтів… позитивно вплине на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям: скасування подання клієнтами банків при відкритті рахунків картки із зразками підписів – відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які згідно із законодавством мають на це право, і що не вимагає нотаріального посвідчення; зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків», – повідомляє Національний банк.

Закон «Про валюту та валютні операції» набрав чинності 7 лютого.