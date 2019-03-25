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25 Березень 2019, Київ 18:01
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню – всупереч тенденціям міжбанку

Будівля Національного банку України

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Національний банк України встановив на 26 березня курс 26 гривень 89 копійок за долар США, посиливши українську валюту на сім копійок щодо американської.

Такий офіційний курс не відбиває тенденцій, зафіксованих на міжбанківському валютному ринку 25 березня. Торги на міжбанку розпочалися з рівнів 26 гривень 85 – 90 копійок, а до кінця сесії досягли рівнів 26 гривень 94 – 97,5 копійки, інформує сайт «Мінфін».

Минулого тижня міжбанк формував тенденцію до зміцнення гривні, яку з незначним лагом відбивав НБУ. На початку нового тижня регулятор не поспішає фіксувати в офіційному курсі події на міжбанківському ринку.

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