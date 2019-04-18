НБУ встановив довідкове значення курсу гривні: долар зростає

Національний банк України встановив довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18 квітня, зафіксувавши послаблення національної валюти до 26 гривень 84 копійок за одиницю американської валюти. Це на 15 копійок більше, ніж офіційний курс, встановлений на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відбуваються «з періодичною зміною співвідношення обсягів пропозиції і попиту», відзначає профільний сайт «Мінфін».

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.