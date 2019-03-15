НБУ: долар відіграв тритижневе падіння

В останній цього тижня день торгів на українському міжбанківському валютному ринку основна валютна пара подолала психологічну позначку, і котирування сягнули 27 гривень 2 – 6 копійок за долар. На такому рівні котирування перебували три тижні тому, коли пара гривня-долар балансувала поблизу позначки 27.

Національний банк України відбив це у офіційному курсі, який на 18 березня становить 27 гривень 1 копійку за долар.

«Ситуація залишається дуже напруженою. Попит перевищує пропозицію, і це продовжує підтягувати котирування вгору», – так профільний сайт «Мінфін» описав ситуацію на міжбанку.

Фахівці відзначали, що цього тижня на торги для придбання значних обсягів валюти виходила «Укрзалізниця», якій треба було погасити частину зовнішніх запозичень. Також були активними ще кілька покупців долара.

Наступного тижня зростання долара може уповільнитися або й припинитися, адже для здійснення обов’язкових бюджетних платежів українські економічні агенти продаватимуть валюту.