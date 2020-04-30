НБУ залишив незмінним курс гривні щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 30 квітня довідкове значення курсу 26 гривень 97 копійок за долар, таким же є і офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку після ранкового зростання котирувань долара знову посилюється гривня. Станом на 13:10 торги відбуваються на рівні 26 гривень 92–95 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.