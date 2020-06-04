НБУ посилює гривню проти долара шостий день поспіль

Національний банк України встановив на 5 червня курс 26 гривень 70 копійок за долар, це на п’ять копійок менше за офіційний курс на 4 червня. Посилення гривні триває вже шостий день поспіль – після того, як минулого тижня вперше за більш як місяць курс сягнув 27 гривень за долар.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються ще нижче за офіційний рівень – 26 гривень 66,5–68,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua станом на 16:50 за Києвом.

Аналітики сайту «Мінфін» вказали, що, за їхніми оцінками, більш значущого посилення національної валюти не допустив регулятор, який спершу викупив із ринку 20 мільйонів доларів за курсом 26,71 гривні, згодом – близько 50 мільйонів доларів за курсом 26,68 гривні.