НБУ назвав 4 причини зміцнення гривні

Національний банк України 7 березня відзначив, що «курс гривні під впливом ринкових факторів зміцнюється упродовж останніх тижнів», і назвав причини такої тенденції.

За даними регулятора, це

- сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільні надходження експортної виручки;

- наближення строків сплати річних податків до державного бюджету, що стимулює бізнес активніше продавати іноземну валюту;

- слабке зростання імпорту товарів і низькі обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон;

- чистий продаж валюти населенням.

«Від початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4% до 26,48 гривень за долар США. Зокрема, лише з початку березня – на 1,4%», – констатує НБУ.

«Національний банк… не спрямовує свої операції на підтримку певного рівня курсу. Щоб запобігти надмірним коливанням курсу в період суттєвих погойдувань у бік знецінення, викликаних ситуативними чинниками, Національний банк продає валюту, а за наявності надлишкової пропозиції, яка спричиняє коливання в бік зміцнення, – викуповує її в незначних обсягах для поповнення міжнародних резервів», – повідомляє регулятор.

«Поточна сприятлива ситуація на валютному ринку дає можливість Національному банку поповнювати міжнародні резерви без впливу на напрямок руху курсу гривні. Від початку року станом на 7 березня чиста купівля валюти Національним банком становить близько 700 мільйонів доларів США, із них більше 200 мільйонів доларів США – за перший тиждень березня», – проінформував НБУ.

За результатами торгів 7 березня Нацбанк зміцнив гривню ще на 9 копійок. Офіційний курс, встановлений на перший робочий день наступного тижня, 11 березня, становить 26 гривень 38,91 копійки за долар.