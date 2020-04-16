НБУ залишив майже незмінним курс гривні щодо долара

Національний банк України встановив на 17 квітня курс 27 гривень 20 копійок за долар, це на дві копійки менше за офіційний курс на 16 квітня.

На українському міжбанківському валютному ринку зростання національної валюти було значно відчутнішим, котирування о 17:00 зупинилися на позначках 27 гривень 11–15 копійок, повідомляє Finance.ua.

«На перше місце виходить фактор розрахунків бізнесу з бюджетом. Через триденні вихідні у клієнтів залишається дуже мало часу для розрахунків із державою. Всім потрібна гривня, і багато компаній будуть активно продавати валюту для забезпечення своїх розрахунків із бюджетом. Це збільшить статистику торгів і спрацює на користь нацвалюти», – відзначали фахіці сайту «Мінфін».

Котирування на міжбанку останнім часом коливаються у коридорі між 27 і 28 гривнями за долар. Нижче 27 гривень курсу не дає опуститися НБУ, який викуповує надлишок пропозиції долара.