НБУ посилив гривню щодо долара на 9 копійок

Національний банк України встановив опівдні 28 липня довідкове значення курсу 27 гривень 67 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку посилення гривні призупинилося – станом на 13:00, за даними Finance.ua, котирування становили 27 гривень 68–71 копійку за долар, хоча торги відкрилися на рівні 27 гривень 66–68 копійок за долар.

«На торгах по долару на 12-ту годину поступово пожвавилися покупці, які до цього вичікували мінімального значення котирувань. Зростання попиту призвело до зростання курсу», – відзначають експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок нині знаходить без активної участі Нацбанку.