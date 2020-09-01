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01 вересня 2020, Київ 14:00
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню до 27,6 за долар

Національний банк України встановив опівдні 1 вересня довідкове значення курсу 27 гривень 60 копійок за долар

Національний банк України встановив опівдні 1 вересня довідкове значення курсу 27 гривень 60 копійок за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, зростання котирувань американської валюти не зупиняється, станом на 12:55 показники сягнули 27 гривень 61,5–63,5 копійки за долар.

«На торгах по долару попит перевищує пропозицію, і продавці намагаються підтягнути котирування максимально вгору», – констатують експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

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