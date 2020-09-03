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03 вересня 2020, Київ 14:48
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню до 27,7 за долар

Це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні

Національний банк України встановив опівдні 3 вересня довідкове значення курсу 27 гривень 70 копійок за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, на українському міжбанківському валютному ринку після ранкового подорожчання долара до 27 гривень 70–72,5 копійки котирування станом на 12:55 опустилися приблизно до рівня відкриття торгів і становлять 27 гривень 64–66 еопійок за одиницю американської валюти.

«На торгах по долару після масованих заливок валюти «Укргазбанком»… уже немає великого числа реальних покупців. Це призводить до того, що поступово котирування долара почали просідати», – відзначили експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

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