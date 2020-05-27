НБУ вперше з кінця квітня встановив курс на рівні 27 гривень за долар

Національний банк України вперше за останній місяць встановив на 28 травня курс 27 гривень рівно за долар США. Це на 10 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Востаннє на рівні понад 27 гривень американська валюта оцінювалася 29 квітня, тоді офіційний курс становив 27 гривень 5 копійок за долар. Упродовж травня гривня переважно міцнішала, максимум посилення складав майже 26 гривень 50 копійок.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 26 гривень 95–97,5 копійки за долар, це на три копійки вище від рівня відкриття торгів, свідчать дані Finance.ua.

Як вказали експерти сайту «Мінфін», проти гривні працює продовження виплат відшкодувань ПДВ експортерам, що зменшує для низ потребу у виході з продажем валюти. Не відіграв на користь національної валюти і чинник проведення 27 травня аукціону Міністерства фінансів із розміщення ОВДП – паперів було продано трохи більш як на 1 мільярд гривень, «за останні дні портфель нерезидентів знову впав, а гривня від цих операцій частково пішла на купівлю валюти та фіксацію прибутку іноземцями», відзначили фахівці.