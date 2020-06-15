Курс НБУ наближається до 27 гривень за долар

Національний банк України встановив на 16 червня курс 26 гривень 84 копійки за долар, це на 11 копійок більше за офіційний курс, встановлений на понеділок, 15 червня.

На українському міжбанківському валютному ринку в першій половині сесії 15 червня попит переважав пропозицію валюти, але в останні кілька годин торгів тренд дещо змінився, і торги завершилися на рівні 26 гривень 78–81 копійка за долар, свідчать дані Finance.ua.

Важливим чинником, який вплива’ на перебіг торгів, є призначений на вівторок, 16 червня, аукціон із продажу ОВДП.

«Після зниження облікової ставки до 6% тепер розгорнеться нова битва за прибутковість за новими облігаціями. На минулому аукціоні 9 червня інвестори поспішали зафіксувати ще стару прибутковість (при обліковій НБУ на рівні 8%) і змогли купити папери з рівнем прибутковості від 9% до 10,80% річних. Тому зараз різко її опустити чиновники навряд чи зможуть, але прагнення у них до цього будуть. Підготовка, проведення та результати аукціону будуть впливати як на ресурсний, так і опосередковано на валютний ринки, починаючи з понеділка по середу», – вказують аналітики сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар курс тримається вже понад два з половиною місяці, від кінця квітня.