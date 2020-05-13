НБУ посилив гривню на 10 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 14 травня курс 26 гривень 69 копійок за долар, це на 10 копйок менше за офіційний курс на 13 травня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 26 гривень 69–72 копійки, інформує Finance.ua.

Серед чинників, які вплинули на посилення гривні, експерти вказали розпродаж долара НАК «Нафтогаз» (цей обсяг 12 травня викупив НБУ по 26,815 гривні) та продаж Міністерством фінансів ОВДП на 3 і 6 місяців на 19,4 мільярда гривень із прибутковістю у межах 11,28% річних. Розрахунки за цими облігаціями відбулися саме 13 травня.