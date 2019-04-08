Гривня продовжує посилюватися до річного максимуму щодо долара – курс НБУ

Національний банк України встановив на 9 квітня курс 26 гривень 64 копійки за долар. Це на 13 копійок менше, ніж курс, встановлений регулятором на 8 квітня.

Торги на міжбанківському валютному ринку 4 квітня відбувалися так: з початкового рівня 26 гривень 65 – 70 копійок котирування до 13:00 опустилися до 26 гривень 59,5 – 62,5 копійки, а до закриття торгів зросли – 26 гривень 64,5 – 67,5 копійки, повідомляє сайт «Мінфін».

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.