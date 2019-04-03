Гривня подешевшала на 11 копійок щодо долара – курс НБУ на 4 квітня

Національний банк України встановив офіційний курс на 4 квітня на рівні 27 гривень 8 копійок за долар США. Це на 11 копійок більше, ніж курс, встановлений регулятором на 3 квітня.

Торги на міжбанківському валютному ринку 3 квітня відбувалися різноспрямовано: з початкового рівня 27 гривень 1 – 4 копійки котирування до 12:00 злетіли до 27 гривень 13 – 17 копійок, а згодом опустилися – 27 гривень 5 – 9 копійок, повідомляє сайт «Мінфін».

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.