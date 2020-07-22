НБУ здійснив валютну інтервенцію на міжбанку

Національний банк України визначив котирування міжбанківського валютного ринку, які вважає оптимальними на цей момент. За повідомленням експертів сайту «Мінфін», регулятор 22 липня двічі виходив на торги, пропонуючи долар спершу по 27 гривень 77 копійок (продав близько 100 мільйонів доларів), згодом ¬– по 27 гривень 80 копійок.

«Інтервенції НБУ зробили свою справу. Поведінка учасників ринку по долару стає більш контрольованою», – вказує сайт «Мінфін».

За даними Finance.ua, торги на міжбанку станом на 12:05 відбувалися на рівні 27 гривень 78–80 копійок за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 77 копійок за долар, це на 11 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.